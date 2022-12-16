شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب على ماهر أمام الأهلى قبل مواجهة فيوتشر الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى، فى السابعة مساء اليوم الجمعة، واحدة من أصعب مبارياته المحلية هذا الموسم، حينما يواجه فيوتشر بقيادة على ماهر باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.