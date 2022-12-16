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شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب على ماهر أمام الأهلى قبل مواجهة فيوتشر الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى، فى السابعة مساء اليوم الجمعة، واحدة من أصعب مبارياته المحلية هذا الموسم، حينما يواجه فيوتشر بقيادة على ماهر باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.
وتتميز مواجهات النادي الأهلي وفرق علي ماهر بالندية والإثارة، حيث سبق وواجه علي ماهر النادي الأهلي فى 9 مباريات خلال قيادته لـ 4 أندية مختلفة، وجاءت نتائجه أمام الأهلي كالتالي:
واجه علي ماهر الأهلي في: 9 مباريات
فاز علي ماهر في: مباراة واحدة بربع نهائي كأس مصر
تلقى علي ماهر الهزيمة في: 7 مباريات
تعادل على ماهر فى لقاء واحدمع المصري
ـ الدور الثاني الموسم الماضي: الهزيمة من الأهلي 4/2
ـ الدور الأول الموسم الماضي: الهزيمة من الأهلي 2/1مع إنبي
ـ الدور الثاني موسم 2018/2019: الهزيمة من الأهلي 2/0
ـ الدور الأول موسم 2018/2019: الهزيمة من الأهلي 2/1مع الأسيوطي
ـ ربع نهائي كأس مصر موسم 2017/2018: فاز على الأهلي 1/0
ـ الدور الثاني موسم 2017/2018: الهزيمة من الأهلي 1/0
ـ الدور الأول موسم 2017/2018: الهزيمة من الأهلي 1/0مع فيوتشر
- الدور الاول لدوري الموسم الماضى : التعادل 1/1 مع الاهلى
-الدور الثانى لدوري الموسم الماضى : الخسارة 4-0 من الاهلى
على ماهر