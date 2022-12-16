شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسن يقود هجوم الزمالك أمام البنك الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، التشكيل الذى سيخوض به الأبيض مباراة البنك الأهلي المقرر لها الخامسة مساء اليوم باستاد القاهرة فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد فتوح

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي – إمام عاشور – أحمد مصطفى ” زيزو”

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف حسن

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وعمر جابر ومحمد عبد الغني ونبيل عماد دونجا وسيد عبد الله “نيمار” ويوسف إبراهيم “أوباما” ويوسف أسامة نبيه ومحمود عبد الرازق ” شيكابالا” وسامسون أكينولا.