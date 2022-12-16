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نصف النهائي.. مشوار سبورتنج فى بطولة أفريقيا لسيدات السلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة سبورتنج مع إنتركلوب الأنجولى فى نصف نهائي البطولة الأفريقية لسيدات السلة بمدغشقر. 

 

وجاء مشوار الفريق فى البطولة كالتالى..

 

الفوز أول مباراة على ASVCO بطل السنغالي ثم الفوز ثاني أمام A.P.R بطل رواندا وفى المباراة الثالثة خسر من حامل لقب البطولة الماضية FERR.MAPUTO  بطل موزمبيق ليحتل المركز  الثاني فى مجموعته. 

 

والتقى فى ربع النهائي معK.P.Aبطل كينيا  وفاز عليه أيضا،  على أن يواجه بطل أنجولا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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