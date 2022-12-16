شكرا لقرائتكم خبر عن نصف النهائي.. مشوار سبورتنج فى بطولة أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة سبورتنج مع إنتركلوب الأنجولى فى نصف نهائي البطولة الأفريقية لسيدات السلة بمدغشقر.

وجاء مشوار الفريق فى البطولة كالتالى..

الفوز أول مباراة على ASVCO بطل السنغالي ثم الفوز ثاني أمام A.P.R بطل رواندا وفى المباراة الثالثة خسر من حامل لقب البطولة الماضية FERR.MAPUTO بطل موزمبيق ليحتل المركز الثاني فى مجموعته.

والتقى فى ربع النهائي معK.P.Aبطل كينيا وفاز عليه أيضا، على أن يواجه بطل أنجولا.