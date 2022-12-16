شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. التعادل السلبى عنوان مباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى المقامة حالياً على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز بالتعادل السلبى

وبدأ المصرى البورسعيدى بقيادة حسام حسن المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمى: محمود جاد خط الدفاع: عمرو سعداوي وعمرو طارق وإسلام أبو سليمة وأسامة الجزار خط الوسط: عمرو موسى وايزي ايميكا وأمامهم: زياد فرج والياس الجلاصي ومحمد جريندوخط الهجوم: فرانك ايتوجا.

فيما بدأ حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد فوزي الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – مؤمن عوض الوسط: أحمد فيلكس – أحمد فتحي – مصطفى جمال الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – محمود ممدوح – وجيه عبد الحكيم.

ودخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث سقط حرس الحدود أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، فيما سقط المصرى أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السابع عشر في جدول الدورى برصيد نقطتين جمعها في 6 مباريات، حيث تعادل في مباراتين والخسارة في 4 مواجهات ولم يحقق الفريق أي فوز، سجل لاعبوه هدفا وحيدا واستقبلوا 6 أهداف.

ويحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الخامس عشر في جدول الدورى برصيد 6 نقاط جمعها في 6 مباريات، حيث حقق الفوز في لقاء والتعادل في مباراتين والخسارة في 3 مواجهات، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلوا 8 أهداف.