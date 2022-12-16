شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى مع فيوتشر والزمالك والبنك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الجمعة، منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة حيث يتلقى اليوم الزمالك مع البنك الأهلى، والأهلى مع فيوتشر، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ما هو موعد مباراة الزمالك مع البنك الأهلى؟

ج: يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

س: وما هو موعد مباراة الأهلى مع فيوتشر؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة فيوتشر فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الاهلى والسلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

س: ما هو موقف الأهلى والزمالك فى جدول الدوري؟

ج: حقق الأهلي الفوز في أول ست جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 18 نقطة بعدما لعب 6 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 13 هدفا وتلقت شباكه هدفين بيينما الزمالك، حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري، خاض 6 مباريات في النسخة الحالية جمع خلالها 14 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 3.

س: من يدير مباراة الأهلى وفيوتشر والزمالك والبنك تحكيمياً؟

ج: وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة البنك الأهلي والزمالك إلى الحكم نادر قمر الدولة، ويعاونه الثنائي أحمد صلاح وهاني خيري، فيما يتواجد محمود ناصف كحكم رابع، وعلى تقنية الفيديو محمود الدسوقي ويعاونه شريف محمد عبد الله.

وسيقود لقاء الأهلى وفيوتشر الحكم أمين عمر، وسيعاونه هاني عبد الفتاح كمساعد أول وعمر فتحي كمساعد ثان، وعلى تقنية الفار سيد شعبان ويعاونه محمود أبو الرجال، فيما سيكون أحمد ناصر حكما رابعا.

س: ما هى القناة الناقلة لمباراتى الأهلى مع فيوتشر والزمالك مع البنك؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى ومباراة الأهلى وفيوتشر فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.