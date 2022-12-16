شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الإسماعيلى وبيراميدز المقامة حالياً على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم بيراميدز بهدفين مقابل هدف، سجل لبيراميدز رمضان صبحى وإسلام عيسى وسجل للدراويش الغانى ياو أنور.

ففى الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول ومن رمية تماس طولية داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق الشيبي شتتها باهر المحمدي لتصل إلى رمضان صبحي يسار منطقة الجزاء ليسدد الكرة داخل الشباك.

وفى الدقيقة 13 من تمريرة من محمد صادق إلى فاخري لاكاي الذي انفرد بالمرمى لكن خروج موفق من حارس المرمى ومن ثم تصل الكرة إلى إسلام عيسى ليسدد الكرة داخل الشباك معلناً الهدف الثانى لبيراميدز.

وفى الدقيقة 36 ومن تمريرة خاطئة من مدافع بيراميدز، وصلت الكرة إلى ياو أنور الذي اقتحم منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية داخل الشباك

وبدأ الإسماعيلى بقيادة أيمن الجمل المباراة بتشكيل مكون من حارس المرمى .. محمد كوكو الدفاع .. محمد دسوقي ومحمد هاشم وباهر المحمدي وعصام صبحي الوسط .. محمد مخلوف ومحمد حسن وعمر الوحش أمامهم .. ياو أنور ومحمد الشامي الهجوم .. باسم مرسي

ويجلس على مقاعد البدلاء .. أحمد عادل عبد المنعم ومحمد نصر وأحمد محسن ومحمد بن خماسة ومحمود الشبراوي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي وصالح جمعة وفراس شواط

فيما بدأ بيراميدز بقيادة اليونانى جونيس المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - عبد الله مجدي - هشام محمد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - محمود دونجا

يدخل الإسماعيلى المباراة بعد التعادل السلبى مع فيوتشر بدون أهداف في الجولة الماضية، فيما سقط فريق بيراميدز أمام الزمالك بهدف في نفس الجولة.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 3 نقاط من 6 مباريات، جمعها من 3 تعادلات و3 هزائم ولم يتذوق الفريق أي انتصار حتى الآن، وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلوا 6 أهداف.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الخامس في جدول الدورى برصيد 11 نقطة جمعها في 6 مباريات، حيث حقق الفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلوا هدفين.