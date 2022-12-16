شكرا لقرائتكم خبر عن بدء وصول الفرق المشاركة فى البطولة الدولية للكيك بوكسينج بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، بدء وصول الفرق المشاركة فى البطولة الدولية للمحترفين التى تقام باستاد القاهرة خلال الفترة من 16 إلى 24 ديسمبر الجاري.

ووصل إلى استاد القاهرة أبطال الأرجنتين والبرازيل وإيطاليا ولبنان استعدادا للمشاركة في الحدث العالمي للاحتراف الذي يقام تحت رعاية الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

ويشارك في البطولة الدولية للمحترفين نحو 200 لاعب ولاعبة يتنافسون تحت سماء استاد القاهرة في بطولة الشوت بوكسينج والتي تقام خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر الجاري وبطولة الكيك بوكسينج للمحترفين التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن البطولة يشارك فيها نحو 100 لاعب ولاعبة من عدة دول عربية وأجنبية يتنافسون مع اللاعبين المصريين على ألقاب البطولة الدولية للمحترفين التي تم الإعداد لها بشكل جيد من أجل نشر البطولات الاحترافية في مجال الألعاب القتالية.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن البطولة الدولية للمحترفين هدفها إيجاد تصور جديد لنشر رياضة الاحتراف الرياضي في مصر تحت مظلة الاتحاد وما يتضمنه من ألعاب رياضية ضمن لجانه.