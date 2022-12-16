شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة أمين عمر قبل مواجهة فيوتشر الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع فيوتشر باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويقود لقاء الأهلى وفيوتشر الحكم أمين عمر، ويعاونه هاني عبد الفتاح كمساعد أول وعمر فتحي كمساعد ثان، وعلى تقنية الفار سيد شعبان ويعاونه محمود أبو الرجال، فيما سيكون أحمد ناصر حكما رابعا.

وإجمالا أدار أمين عمر 18 مباراة للأهلى حقق المارد الاحمر الفوز فى 11 منها وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مباراتين ، وكانت أول مباراة أدارها أمين عمر للأهلى أمام النصر وفاز المارد الاحمر 2-1 فى موسم 2014- 2015 ، وكانت أخر مباراة أدارها أمين عمر للأهلى ضد الداخلية فى الاسبوع الثالث لدوري هذا الموسم وفاز المارد الاحمر برباعية مقابل هدف.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة محققا العلامة الكاملة، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 14 نقطة.