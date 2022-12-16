شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حلمى طولان أمام الزمالك قبل قيادة البنك الأهلى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك، بقيادة مديره الفني البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، مواجهة قوية أمام البنك الأهلى فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الندية بينهما في ظل القيادة الفنية الجديدة للبنك مع حلمى طولان.

وواجه حلمى طولان المدير الفنى لإنبى نادى الزمالك فى 25 مباراة من قبل فى مسابقة الدورى، بدءًا من موسم 2002 / 2003، حقق الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 5 لقاءات، وتلقى الهزيمة فى 13 مباراة.

وشملت المواجهات 8 مباريات فى قيادة حرس الحدود حقق 3 انتصارات أشهرها خماسية دون رد، و3 مع طلائع الجيش حقق فوزا، ومباراة مع اتحاد الشرطة حقق فوزا، وستة مباريات مع انبى فاز فى اللقاء الاول بهدفين مقابل هدف وخسر المباراة الثانية بهدف دون رد ، وفى اللقاء الثالث خسر بهدفين مقابل هدف وفى اللقاء الرابع خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف وفى اللقاء الخامس خسر بهدفين دون رد وفى اللقاء السادس والاخير فاز انبى بقيادة طولان على الزمالك بهدفين دون رد، والتقى طولان مع انبى ضد الزمالك فى كأس رابطة الاندية المحترفة وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى.

فى حين قاد كل من بتروجت وسموحة فى مباراتين، والمصرى، والاتصالات، والاتحاد السكندرى فى مباراة.