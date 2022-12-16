شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على فيوتشر فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره فيوتشر فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية، نظراً لقوتها.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفيوتشر 11.23 مليون يورو.

فاز الأهلى على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل فيوتشر مع الإسماعيلى سلبياً فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث للمسابقة.