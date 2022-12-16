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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على فيوتشر فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره فيوتشر فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية، نظراً لقوتها.
وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفيوتشر 11.23 مليون يورو.
فاز الأهلى على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل فيوتشر مع الإسماعيلى سلبياً فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث للمسابقة.
من جهته طالب على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبيه بضرورة تجنب الأخطاء الدفاعية أمام الاهلى واستغلال أنصاف الفرص لهز شباك محمد الشناوى لضمان الحفاظ على سجلهم خالياً من الهزائم هذا الموسم.
ويستعيد فريق فيوتشر خدمات مدافعه سعد الدين سمير أمام الأهلي، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف بسبب تراكم الإنذارات والتي تسببت فى غيابه عن اللقاء الماضي أمام الاسماعيلي.
ويراهن على ماهر على نجومه المتألقين جنش وعمر كمال وبوبو ومحمد فاروق وعبد الكبير الوادى وغنام محمد وناصر ماهر.
القيمة التسويقية الاهلى وفيوتشر