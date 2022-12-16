موعد مباراتي الزمالك والبنك.. والأهلي وفيوتشر اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي، في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الماضية أمام بيراميدز بهدف نظيف، بينما يأمل البنك الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي

واستقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، على إجراء بعض التغييرات على تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي خاصة بعد غياب مصطفى شلبي بسبب الإصابة وعودة سيف الجزيري ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى:محمد عواد

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومصطفى الزنارى وحسام عبد المجيد

في خط الوسط أحمد فتوح وعمرو السيسى وامام عاشور وعمر جابر

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو وسيد نيمار وسيف الدين الجزيري

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تنقل مباراة الأهلي وفيوتشر على قناة أون تايم سبورتس ٢.

الأهلي يواجه فيوتشر

على الجانب الأخر، يواجه الأهلي، نظيره فيوتشر، في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الاهلى والسلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فيوتشر

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - محمود متولي - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - كريم فؤاد - برونو سافيو ( محمد مجدي أفشة) - أحمد عبد القادر.

يدخل الأهلي المباراة وهو معتلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، وفيوتشر في المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

القناة الناقلة

تنقل مباراة الأهلي وفيوتشر على قناة أون تايم سبورتس ١.