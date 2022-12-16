فيفا : قطر 2022 أنجح نسخة من كأس عالم .. وكأس العالم للأندية في المغرب

الشارقة - اميمة ياسر - قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا اليوم الجمعة في مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم إن كأس العالم FIFA قطر 2022™ هي أنجح نسخة من كأس عالم.

وشكر إنفانتينو كل من شارك في إنجاح الحدث الكبير مضيفاً أن أكثر من 3 ملايين مشجع حضروا في الملاعب والأجواء كانت احتفالية في كل الأماكن.

وقال رئيس الاتحاد الدولي أن المشجعين اكتشفوا الصورة الحقيقة للدول والمجتمع العربي بفضل قطر التي فتحت بيوتها للجميع مضيفاً أنهم اكتشفوا أن كل ما كان يقال لهم ليس صحيحاً.

وعن كأس العالم 2026، قال إنفانتينو إن الفيفا يريد الحفاظ على تشكيل المجموعات من 4 فرق وليس 3 كما كان مقترحا من قبل، وذلك للحفاظ على متعة وإثارة الدور الأول.

كأس العالم للأندية في المغرب

وقال جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا" أنه سيتم تعديل نظام بطولة كأس العالم، بداية من عام 2025، حيث ستقام بمشاركة 32 فريقا.

ولم يعلن رئيس فيفا تفاصيل حول الفرق التي ستشارك من كل قارة.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال اجتماع اليوم، الجمعة، بالعاصمة القطرية “الدوحة”، إقامة بطولة كأس العالم للأندية في المغرب.