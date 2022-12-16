رسميا.. المغرب تستضيف كأس العالم للأندية.. واحتمالية مشاركة الأهلي في البطولة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فوز دولة المغرب بشرف تنظيم بطولة كأس العالم للأندية، التي تأجلت إقامة النسخة الحالية إلى شهر فبراير المقبل، بسبب إقامة نهائيات كأس العالم 2022.

وستنطلق البطولة فى الفترة من 1 – 11 فبراير المقبل.

وقالت "أوندا ثيرو" الإذاعة الإسبانية، إن لوائح مونديال الأندية تمنع مشاركة ناديين من نفس الدولة بالبطولة، وحال إسناد تنظيم كأس العالم للأندية لدولة المغرب سيشارك كل من الوداد بصفته بطل الدوري في البلد المنظم وسيلعب الأهلي بصفته وصيف دوري أبطال أفريقيا.

وتشهد النسخة القادمة مشاركة ريال مدريد (بطل أوروبا) بجانب الوداد المغربي (بطل أفريقيا)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، وأوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا)، بينما لم يتحدد بعد بطل آسيا.