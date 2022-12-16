شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى للإسكواش: مصر مكان ممتاز لاستضافة البطولات.. ونشكر طلعت مصطفى على تنظيم بطولة العالم بنادى مدينتي" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش، زينة ولدريدج، أن مصر قادرة على استضافة بطولات دولية جديدة بلعبة الإسكواش، في ظل الدعم والشعبية الواسعة للعبة الإسكواش، فضلاً عن التغطية الإعلامية المتميزة طوال أيام بطولة العالم الحالية، وهو أمر يجعلها مناسبة لاستضافة بطولات الإسكواش، مضيفة أن "مصر مكان ممتاز لاستضافة بطولات الإسكواش".

وأشادت "ولدريج" بالتنظيم المميز لبطولة العالم للإسكواش 2022 المقامة في نادي مدينتي الرياضي، ووجهت الشكر لمجموعة طلعت مصطفى على إسهامها ودعمها لاستضافة وتنظيم البطولة، قائلة: "ما كان يمكن أن تُقام البطولة بهذا المستوى الرائع بدون دعم مجموعة طلعت مصطفى، لقد قاموا بعمل رائع ونحن ممتنون جدًا لهم ونتطلع لاستمرار التعاون معهم في سبيل نجاح ونمو رياضة الإسكواش".

وأشادت رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش، أيضًا بمجمع ملاعب نادي مدينتي، موضحة أن المجمع يضم ملاعب إسكواش زجاجية متنوعة داخلية وخارجية رائعة، تسمح للمشجعين ووسائل الإعلام بمتابعة المباريات بكل سهولة، وأكدت أن مجمع إسكواش مدينتي مؤهل لاستضافة بطولات دولية كبرى، مدللة على ذلك بنجاح نادي مدينتي في الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم للإسكواش بشكل ممتاز في وقت قياسي، كما أبدوا تعاونًا في الاستجابة لأية متطلبات لتنظيم الحدث بشكل جيد.



