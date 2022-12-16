شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وفيوتشر فى الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، لمباراة جديدة بالدوري المصرى أمام فيوتشر فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، بالجولة السابعة لمسابقة الدوري.

وحقق الأهلي الفوز فى أول ست جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 18 نقطة بعدما لعب 6 مباريات فاز بها جميعاً وسجل 13 هدفا وتلقت شباكه هدفين، وفى المقابل يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

وفاز الأهلى على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل فيوتشر مع الاسماعيلى سلبياً في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث للمسابقة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفيوتشر فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.