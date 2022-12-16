شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو وكريم فؤاد يتصدران هدافى الأهلى فى الدورى قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى لمواجهة فيوتشر فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز. ويحتل النادى الأهلى المركز الأول فى ترتيب جدول الدورى برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة، حيث خاض 6 مباريات، حقق الفوز 6 مواجهات ولم يعرف التعادل أو الهزيمة، وسجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلوا هدفين فقط.

تاو وكريم فؤاد هدافا الأهلى

ونجح النادى الأهلى فى تسجيل 13 هدفا خلال الـ6 مباريات حتى الآن في بطولة الدورى، وجاءت عن طريق 11 لاعبا، ويتقدمهم الثنائى كريم فؤاد والجنوب أفريقى بيرسى تاو بهدفين لكل منهما.

وجاءت أهداف الأهلى في الدورى عن طريق كل من: شادى حسين، على معلول، محمد شريف، حمدى فتحى، كريم فؤاد "هدفين"، أحمد عبد القادر، عمرو السولية، بيرسى تاو "هدفين"، برونو سافيو، ياسر إبراهيم، وأخيرا أكرم توفيق.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة فيوتشر، مؤكداً ضرورة مواصلة قطار الانتصارات في الدوري لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

ويعول كولر على الروح القتالية التي ظهرت على لاعبيه منذ توليه المسئولية بخلاف الصلابة الدفاعية، حيث لم يستقبل سوى 3 أهداف على مدار 10 مباريات متتالية كما سجل الأهلي 20 هدف بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف في المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد.