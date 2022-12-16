شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات جمعت الزمالك والبنك الأهلى قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك والبنك الأهلى فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز. والتقى الزمالك والبنك الأهلى في 4 مواجهات سابقة قبل صدام الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى مباراتين وتعادل فى مثلهما ولم يخسر، وسجل لاعبوه ثمانية أهداف وتلقت شباكه 4.

انتهت أول مباراة جمعت الزمالك والبنك الاهلى بفوز الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف فيما إنتهت أخر مباراة بين الفريقين بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.