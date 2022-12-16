شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يرفض الإفراج عن مستحقات اللاعبين رغم الفوز على فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى الإفراج عن مستحقات لاعبى سيد البلد، رغم عودة الانتصارات أمام فاركو فى المباراة التى أقيمت أمس، الخميس، وتنتظر الإدارة تحسن الأداء والتزام بعض اللاعبين الذين تراجع مستواهم فى الفترة الأخيرة.

وكان محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، اتخذ قراراً بإيقاف مستحقات اللاعبين عقب مباراة الأهلى الماضية التلا أقيمت ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز وانتهت بخسارة سيد البلد بثلاثية نظيف وإهدارهم لركلتى جزاء.

وحرص مصيلحى على زيارة مران لاعبى الاتحاد السكندرى اليوم الجمعة وشدد عليهم بعدم التهاون أو التقصير مؤكداً أن الالتزام هو المبدأ الأساسى الذى يسير على نهجه الفريق ومن يخالف ذلك لن يكون له مكاناً داخل صفوف زعيم الثغر.

ويستعد زعيم الثغر لمواجهة نظيره سموحة يوم الإثنين المقبل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية لرغبة كل فريق منهما في حصد الثلاث نقاط.

وفى سياق متصل، نجح فريق الاتحاد السكندري في الفوز علي فاركو بهدف نظيف عن طريق أجوستينيو مابولولو في الدقيقة 47 ، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 12 نقاط، حيث تمكن من الفوز في 4 مبارايات والخسارة في 3 مباريات .