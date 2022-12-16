شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير وحيد فى تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أيمن الجمل، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل على ملعبه بالإسماعيلية، بالجولة السابعة من مسابقة الدوري المحلي.

وشهدت التشكيلة تغييرا وحيدا عن مباراة فيوتشر الأخيرة بتواجد محمد مخلوف فى متوسط الملعب بدلا من عماد حمدي

وجاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالي ..

حارس المرمى .. محمد كوكو

الدفاع .. محمد دسوقي ومحمد هاشم وباهر المحمدي وعصام صبحي

الوسط .. محمد مخلوف ومحمد حسن وعمر الوحش

أمامهم .. ياو أنور ومحمد الشامي

الهجوم .. باسم مرسي

ويجلس على مقاعد البدلاء .. أحمد عادل عبد المنعم ومحمد نصر وأحمد محسن ومحمد بن خماسة ومحمود الشبراوي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي وصالح جمعة وفراس شواط