شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على البنك الأهلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصرى أمام البنك الأهلى اليوم، الجمعة، بالجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للبنك الأهلى 7.88مليون يورو.

وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل البنك الأهلى مع المصرى سلبياً فى نفس الجولة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة