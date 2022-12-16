شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد صالون رؤى الشباب بمكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صبحي: الصالون بمثابة منصة حوارية هامة للشباب للمساهمة في تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات صالون رؤى الشباب والذي جاء بعنوان "علاقة وسائل التواصل الإجتماعي بالشائعات وكيفية التصدي لها"، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية)، بالتنسيق مع الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة ١٥٠٠ شاب وفتاه.

حضر اللقاء الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ، نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، علاء الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، الدكتور محمد حسن معاون الوزير ورئيس وحدة "تصدوا معنا".

تناولت فعاليات الصالون فيلماً قصيراً عن الصالون، وكذا فيلماً عن وحدة "تصدوا معنا"، وفيلماً تناول مجهودات الدولة المصرية في حفر قناة السويس الجديدة، وتضمنت فعاليات الصالون 3 جلسات حوارية، حيث ضمت الجلسة الأولي الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، الصحفي خالد البرماوي متخصص في الإعلام الرقمي، الإعلامي محمد هشام مقدم برنامج "إطمن" المذاع علي قناة المحور.

وضمت الجلسة الثانية الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الإجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اللواء أركان حرب حافظ محمود مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، الدكتور شوكت المصري أستاذ ورئيس قسم النقد الأدبي بأكاديمية الفنون بالإسكندرية، فيما ضمت الجلسة الثالثة الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانيء البحرية، الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور عبد الحميد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور والقائم بأعمال رئيس الجامعة.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً بالغاً بتنفيذ العديد من اللقاءات الشبابية خاصة الصالونات الثقافية للشباب، والذين يمثلون قوة مصر الحقيقية والمحرك الرئيسي للتطور وتقدم الأوطان، مشيراً إلي أن هذه اللقاءات إحدى الفرص الحقيقية والفعلية التي توفرها الدولة للشباب، واستكمالا لجهود الدولة في دعم وتمكين الشباب للمشاركة في مناقشة القضايا المجتمعية المعاصرة وطرح رؤاهم في علاجها من خلال مناقشة المسؤولين والخبراء المتخصصين، بهدف الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي والتعبير عن رؤيتهم بما يساعد في وضع حلول ورؤى مستقبلية تساعد الدولة في مواجهة تلك القضايا، وكذا تعزيز القيم المجتمعية الإيجابية لدى الجميع.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن هذا الصالون بمثابة منصة حوارية هامة للشباب للمساهمة في تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الوعي لدي الشباب المصري بالأوضاع الراهنة والعمل على توحيد الشباب نحو إدراك طبيعة ما نواجهه من تحديات تتطلب الاصطفاف الوطني والمشاركة في صنع القرار بطرح الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية، ومساعدتهم على التصدي للشائعات بتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، إن الصالون سيكون بمثابة قناة لتبادل الأفكار بين الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، ومد جسور الحوار لمستويات أوسع بما يضمن التعرف على الآراء المختلفة والبناءة لصالح الوطن، والذي يحل وسط تمكين غير مسبوق للشباب واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضاياهم بالعمل على فتح منافذ موسعة للحوار معهم.

وأشارت الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وزارة الشباب والرياضة عملت خلال الفترة الماضية على خدمة النشء والشباب بتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات ومنها تدريب أو تأهيل للشباب بما يلبي متطلبات سوق العمل، وسيستكمل هذا الصالون تحركاتها في تنمية الوعي وبناء الإنسان.