شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش أبطال الكوميتيه والأهلى للكاتا فى الدورى الممتاز للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظ نادى طلائع الجيش بدرع بطولة الدورى الممتاز للكاراتية فئة الكومتيه للرجال للعام الثانى على التوالى، فى البطولة التى اختتمت مؤخرا على ملعب الصالة المفتوحة بنادى طلائع الجيش.

كما انتزع نادى طلائع الجيش درع الآنسات من النادى الأهلى الذى فاز به فى الموسم الماضى، فى الوقت الذى احتفظ فيه النادى الأهلى بدرعى الآنسات والرجال فى الكاتا.

شهدت البطولة منافسة شرسة من الأندية المشاركة، حيث كان ارتفاع المستوى الفنى المتميز فى الأداء للاعبين واللاعبات السمة التي لفتت انتباه الجماهير التى تابعت البطولة.

شارك فى بطولة الكوميتيه 14 لاعبا و15 لاعبة، وشارك فى بطولة الكاتا 11 لاعبا و 14 لاعبة.

أدار البطولة نخبة من الحكام الدوليين والمحليين من أصحاب الخبرات العالمية والدولية، تحت إشراف طارق رجائى الحكم الدولى ورئيس النخبة العليا للحكام.

وضم الجهاز الفنى لفريق طلائع الجيش رضا الجندى مديرا فنيا، وأحمد مختار مدربا للرجال والسيدات، أحمد عبد العال اداريا.

بينما ضم الجهاز الفنى للنادى الأهلى طارق رجب مديرا فنيا، وعلى صبرى مدربا لفريق الرجال، وعلى غباشى مدربا لفريق السيدات، سيد شامة اداريا.