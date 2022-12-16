الامارات | الإمارات تفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023 في تفوق رياضي جديد يؤكد المكانة الدولية الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات في كافة المجالات, وكوجهة للرياضة العالمية.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم دولة الإمارات هذه الاستضافة بعد تفوق الملف الذي تقدم به اتحاد الإمارات لكرة القدم في فبراير الماضي على العديد من الملفات التي تقدمت بها الاتحادات الأخرى, منها سيشل وكولومبيا وتايلند ، حيث جاء الملف الإماراتي الذي احتوى على 117 صفحة مكتملاً من جميع النواحي وحمل عنوان "نحن جاهزون".

وتُعد هذه الاستضافة هي الثانية لدولة الإمارات بعد أن استضافة نسخة 2009 بدبي, والتي شهدت تتويج منتخب البرازيل بلقب البطولة على حساب سويسرا، فيما كانت النسخة الماضية من البطولة التي تُقام كل عامين قد أقيمت في روسيا 2021 وشهدت مشاركة منتخبنا الوطني.

ومن المقرر أن تُقام البطولة في الربع الأخير من العام المقبل، حيث سيتم تحديد الموعد النهائي بعد الاجتماعات التنسيقية التي ستُعقد خلال الفترة المقبلة بحضور مسؤولي اتحاد الإمارات لكرة القدم والفيفا.