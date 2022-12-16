الامارات | ثالث كأس العالم.. كم سيتقاضى منتخب المغرب إذا فاز على كرواتيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث المنتخب المغربي عن إنجاز عربي إفريقي جديد إذا نجح في الحصول على المركز الثالث في كأس العالم ليكون أول منتخب إفريقي عربي في تاريخ المونديال ينجح في الحصول على هذا المركز التاريخي وهي الميدالية البرونزية في المونديال.

وتعتبر الجوائز المالية للبطولة هي الأعلى في تاريخ كأس العالم حيث سيتم توزيع 440 مليون دولار بحد أقصى 370 ألف دولار يدفع لكل لاعب، كما سيتم توزيع أكثر من 200 مليون دولار على الفرق التي ستسمح للاعبين بالمشاركة في البطولة.



وطبقا للجوائز المالية المعلنة سيحصل الفائز بكأس العالم على 42 مليون دولار وهو أعلى رقم يحصل عليه المنتخب الفائز على الإطلاق على عكس منتخب فرنسا صاحب النسخة الماضية والذي حصل على 38 مليون دولار بعد فوزها بكأس العالم 2018.

ويحصل صاحب المركز الثاني في البطولة على 30 ميلون دولار وهما المركزين الذي يتنافس عليهما الأرجنتين وفرنسا، بينما سيحصل صاحب المركز الثالث على مبلغ 27 مليون دولار، ويأتي صاحب المركز الرابع ليحصل على 25 مليون دولار.

ترتيب الجوائز المالية في مونديال قطر 2022

الفائز بكأس العالم: 42 مليون دولار

الوصيف: 30 مليون دولار

المنتخب صاحب المركز الثالث: 27 مليون دولار

المنتخب صاحب المركز الرابع: 25 مليون دولار

المنتخبات صاحب المركز الخامس حتى الثامن: 17 مليون دولار لكل فريق

المنتخبات صاحب المركز التاسع إلى السادس عشر: 13 مليون دولار لكل فريق

المنتخبات من المركز السابع عشر حتى 32: 9 ملايين دولار لكل فريق