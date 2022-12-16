الامارات | أزمة للمغرب قبل مواجهة كرواتيا.. غياب نجم المنتخب رسمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيواجه المنتخب المغربي أزمة حقيقية عندما يواجه منتخب كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم قطر 2022، يوم السبت بحثاً عن انجاز جديد في البطولة العالمية لأفريقيا والعرب وذلك بسبب الإجهاد والإصابات التي تواجه المنتخب المغربي.

وكشف مدرب الفريق وليد الركراكي، عن غياب مدافع وقائد المنتخب المغربي رومان سايس عن مباراة كرواتيا، وذلك وهو ما أكد اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي.

وكان اللاعب قد خرج مصابا في مباراة نصف النهائي ضد فرنسا في الدقيقة 21 بسبب إصابة كان تعرض لها في الفخذ الأيسر بعد الفوز على البرتغال 1-0 في الدور ربع النهائي، وهو ما يعني عدم مقدرة سايس على خوض مباراة المركز الثالث ضد لوكا مودريتش ورفاقه.

وكان المنتخبين قد تقابلا في أول مباراة لهما في المونديال وتعادلا سلبياً في افتتاح البطولة قبل أن يكملا طريقهما في الأدوار الإقصائية للمواجهة مرة أخرى في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأشار الركراكي بعد الخسارة أمام فرنسا إلى أنه سيقوم بتعديلات على تشكيلته لمباراة المركز الثالث من أجل منح بعض اللاعبين فرصة المشاركة، لكنه أوضح الجمعة أنه لن يجري تعديلات بالجملة لما يحمله ذلك من خطورة في مواجهة فريق مثل كرواتيا.

وقال المدرب: "خسرنا قائدنا رومان سايس خلال اللقاء خاطرنا به لكن الأمر كان يستحق المخاطرة أردنا الذهاب إلى المعركة معه وهو في قيادة كتيبتنا، إنه مصاب ولدينا بعض اللاعبين المصابين الآخرين أيضا سنتحقق من وضعهم اليوم. لقد دفعنا لاعبينا حقا إلى أقصى حدودهم، لكنهم ما زالوا يريدون الخروج غدا واللعب مرة أخرى".