الامارات | المغرب يستضيف كأس العالم للأندية في فبراير 2023.. نسخة 2025 بمشاركة 32 نادياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 ديسمبر 2022

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن استضافة المغرب للنسخة المقبلة كأس العالم للأندية 2022 في فبراير 2023.

وذكر إنفانتينو أن المغرب سيستضيف مونديال الأندية في كرة القدم بين 1 و11 فبراير 2023، وذلك في مؤتمر صحافي.



وقال إنفانتينو "سيستضيف المغرب مونديال الأندية بين 1 و11 فبراير 2023". والأندية المتأهلة حتى الآن إلى البطولة هي فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، الوداد البيضاوي بطل إفريقيا، سياتل ساوندرز الأميركي بطل كونكاكاف وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

وستكون المرة الثالثة يستضيف فيها المغرب مونديال الاندية بعد 2013 و2014، علماً ان النسخة الاخيرة استضافتها الإمارات العربية المتحدة وتوج فيها تشلسي الإنجليزي.



وكشف إنفانتينو عن مصادقة مجلس فيفا على إقامة نسخة 2025 من مونديال الأندية بمشاركة 32 نادياً "النسخة الاولى ستكون في صيف 2025 وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، فيما ستناقش التفاصيل لاحقاً بالتفاوض مع اصاحب المصلحة. ستكون فعلياً بمثابة كأس العالم".



وكانت نسخة 2021 متوقعة في الصين بمشاركة 24 نادياً، لكن جائحة كورونا اجبرت الاتحاد الدولي للعودة إلى النظام القديم.