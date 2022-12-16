شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاى وبن يوسف وصبحى يقودون تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي فى الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية عصر اليوم فى الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - عبد الله مجدي - هشام محمد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - محمود دونجا