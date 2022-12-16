شكرا لقرائتكم خبر عن الشبورة تتسبب فى غياب ميسى وسمبورى عن مران الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر أحمد عادل الشهير بـ"ميسى" وسعيدو سمبورى، ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، عن عدم حضور مران سيد البلد الذى أقيم فى التاسعة صباح اليوم، الجمعة، بسبب عدم تمكنهما من الحضور بسبب الشبورة المائية فى طريق عودتهما من القاهرة إلى الإسكندرية.

وتواصل ميسى وسمبورى مع الجهاز الفني للاتحاد السكندرى بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش وأعتذرا له عن عدم حضور المران الجماعى مؤكدين له أنهما سيتواجدان فى مقر تدريبات سيد البلد فور انتهاء الشبورة وعودة الأمور لطبيعتها.

ويستعد زعيم الثغر لمواجهة نظيره سموحة يوم الإثنين المقبل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية لرغبة كل فريق منهما في حصد الثلاث نقاط.

فى سياق متصل، نجح فريق الاتحاد السكندري فى الفوز علي نظيره فاركو بهدف نظيف عن طريق أجوستينيو مابولولو في الدقيقة 47 ، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 12 نقاط، حيث تمكن من الفوز في 4 مبارايات والخسارة في 3 مباريات .