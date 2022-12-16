شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة «سيدات طائرة الأهلي» مع الاتحاد السكندري اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، نظيره الاتحاد السكندري، في اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري. ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة الشهداء بمقر النادى بالجزيرة، في الرابعة مساءً، وتمثل أهمية كبيرة للفريق.

وخاض فريق سيدات طائرة الأهلي مرانا قويا أمس، ركز خلاله الجهاز الفني على العديد من الجوانب الفنية والخططية؛ للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز خلال اللقاء.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد خسر في المباراة السابقة أمام فريق الزمالك بنتيجة 3-1 ضمن منافسات بطولة الدوري.