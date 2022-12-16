شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك والبنك الأهلى فى الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالى جوسفالدوا فيريرا مواجهة قوية أمام البنك الأهلى في المباراة المقرر لها الخامسة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الندية فى ظل القيادة الفنية الجديدة للبنك مع حلمى طولان.

الزمالك، حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري، خاض 6 مباريات في النسخة الحالية جمع خلالها 14 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف

فيما يحتل البنك الأهلى المركز الثانى عشر برصيد 6 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق فوز وحيد وتعادل ثلاثة مرات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.