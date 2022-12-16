شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وإمام وفتوح يتصدرون هدافى الزمالك فى الدورى قبل مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، مع البنك الأهلى، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى. ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، حيث حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل في مباراتين ولم يتذوق طعم الخسارة، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 3 أهداف فقط.

زيزو وإمام وفتوح الهدافون

ونجح فريق الزمالك في تسجيل 12 هدفا حتى الآن في 6 مباريات خاضها في الدورى، جاءت عن طريق 8 لاعبين بالإضافة إلى هدف ذاتى سجله شريف رضا في مرماه بمباراة سموحة.

ويعتلى أحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور وأحمد فتوح قائمة هدافى الزمالك برصيد هدفين لكل لاعب، فيما سجل كل من سامسون إكينيولا، وسيف الجزيرى وعمرو السيسى ويوسف أسامة نبيه ومصطفى شلبى هدفا.

ومن المتوقع أن يخوض فيريرا المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حمزة المثلوثى- حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد فتوح، خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد مصطفى زيزو، خط الهجوم: يوسف حسن.