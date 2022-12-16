شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام فيوتشر.. سافيو وعبد القادر وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره فيوتشر فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فيوتشر مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أكرم توفيق- محمود متولي- محمد عبد المنعم- علي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج - برونو سافيو- كريم فؤاد - أحمد عبد القادر. خط الهجوم: محمد شريف.

وحقق الأهلي الفوز في أول ست جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 18 نقطة بعدما لعب 6 مباريات فاز بها جميعاً وسجل 13 هدفا وتلقت شباكه هدفين ، في المقابل يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

وفاز الاهلى على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل فيوتشر مع الاسماعيلى سلبياً في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث للمسابقة.