شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. محمد حسن هداف المصرى ونجم أولمبياد أمستردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

ويقدم ”الخليج 365” كل يوم حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للكرة المصرية، ونجم هذا اليوم هو محمد حسن موسى نجم المصرى الراحل.

المولد والبداية

ولد محمد حسن موسى فى الخامس من فبراير عام 1905، ولعب فى مركز المهاجم بالنادى المصرى البورسعيدى، وتألق بشدة وأصبح ضمن القائمة الأساسية لمنتخب الفراعنة .

المشاركة فى الأولمبياد

شارك محمد حسن نجم المصرى الراحل وأحد أبرز لاعبيه على مدار تاريخه فى أولمبياد أمستردام 1928 والتى أقيمت خلال الفترة من 27 مايو حتى 13 يونيو، حيث ساهم محمد حسن مع زملائه فى حصد المركز الرابع بالبطولة، المنتخب المصرى فاز فى الدور الأول على منتخب تركيا بسبعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز فى الدور الثانى على المنتخب البرتغالى بهدفين لهدف، قبل أن يخسر بمشاركة محمد حسن أمام المنتخب الأرجنتينى فى نصف النهائى بستة أهداف نظيفة، وفى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع خسر أمام نظيره الإيطالى بنتيجة ثقيلة للغاية بلغت أحد عشر هدفاً مقابل ثلاثة.

الوفاة

وتوفى محمد حسن فى السادس عشر من شهر فبراير عام 1973، بعد تاريخ طويل ومشرف مع الساحرة المستديرة، مازال عالقاً فى أذهان عشاق النادى المصرى.