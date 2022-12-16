شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سبورتنج وبطل أنجولا فى نصف نهائي بطولة أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة سلة سيدات سبورتنج مع نظيره إنتركلوب الأنجولى فى نصف نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بموزمبيق وتختتم 17 ديسمبر.





موعد مباراة سبورتنج وبطل أنجولا

تقام مباراة سبورتنج مع إنتركلوب الأنجولى فى نصف نهائي البطولة الأفريقية فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة سيدات سبورتنج فى البطولة

تضم قائمة سبورتنج فى البطولة كلا من: هاجر عامر، أسرار ماجد ، نادين ياسر ، منار إيهاب، ريم موسى ، نورهان احمد ، نسمة عبد الرحمن، ندى الغايش ، فاطمة ممدوح، هنا عبد العال ، سييرا ديلارد وشايلا كوبر.

ويرأس البعثة المستشار محمد محرم، يرافقهم محمد محروس مدير فنى و حسن غريب مدرب عام، ومحمد جابر مدير إدارى و احمد ابراهيم مخطط أحمال.