شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الزمالك مع صافرة نادر قمر الدولة فى آخر لقاء قبل مواجهة البنك الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك والبنك الأهلى بالجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة البنك الأهلي والزمالك إلى الحكم نادر قمر الدولة، وسيعاونه الثنائي أحمد صلاح وهاني خيري، فيما يتواجد محمود ناصف كحكم رابع، وعلى تقنية الفيديو محمود الدسوقي ويعاونه شريف محمد عبد الله.

وأدار نادر قمر الدولة ثلاث مباريات في الموسم الجاري من الدوري، كانت واحدة منهما للبنك الأهلي ضد المصري وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

كما أنه أدار مباراة للزمالك ضد سموحة وفاز فيها الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

الزمالك، حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري، خاض 6 مباريات في النسخة الحالية جمع خلالها 14 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف

فيما يحتل البنك الاهلى المركز الحادى عشر برصيد 6 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق فوز وحيد وتعادل ثلاثة مرات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف