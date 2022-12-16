شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي اليوم بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التشكيل الأساسي الذى سيخوض به مواجهة البنك الأهلي مساء اليوم.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد

الدفاع: حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - مصطفي الزناري - أحمد فتوح

في الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - أحمد زيزو - سيف الجزيرى

فى الهجوم: يوسف حسن