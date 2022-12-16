شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي اليوم بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التشكيل الأساسي الذى سيخوض به مواجهة البنك الأهلي مساء اليوم.
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: محمد عواد
الدفاع: حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - مصطفي الزناري - أحمد فتوح
في الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - أحمد زيزو - سيف الجزيرى
فى الهجوم: يوسف حسن
الزمالك، حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري، خاض 6 مباريات في النسخة الحالية جمع خلالها 14 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف
فيما يحتل البنك الاهلى المركز الثانى عشر برصيد 6 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق فوز وحيد وتعادل ثلاثة مرات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.