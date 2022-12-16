شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يتحدث عن آخر الاستعدادات قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أيمن الجمل، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة بيراميدز عصر الجمعه ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وقال الجمل، فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، “حالة اللاعبين كانت تتطلب العمل على الجانب النفسي بشكل أكبر من التكتيكي فى ظل الظروف التي يمر بها الفريق فى الآونة الأخيرة “.

وأضاف، ” المسافة بين مباراتي فيوتشر وبيراميدز قصيرة للغاية ولهذا أدي اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية “.

وتابع “اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة فيوتشر تدربوا بشكل كامل، وذلك بعد الاطمئنان على حالة اللاعبين والتأكد من عدم حدوث إصابات”.

والجدير بالذكر أن ” الجمل ” يقود الإدارة الفنية للفريق فى الوقت الحالي خلفا للإسباني خوان جاريدو الذى رحل لسوء النتائج السلبية منذ بداية الموسم الجاري.