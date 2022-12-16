شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مباراة جمعت الإسماعيلى وبيراميدز قبل لقاء الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول للنادي الإسماعيلي، فريق بيراميدز فى الثالثة إلا الربع عصراليوم الجمعة فى إطار الجولة الـ 7 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتعتبر هذه المباراة هى الـ 14 بين الفريقين خلال بطولتي الدوري العام وكأس مصر منذ ظهور المنافس فى مسابقة الأضواء والشهرة موسم 2014 / 2015، وجاءت النتائج السابقة علي النحو التالي..

فى جميع البطولات.. لعبا 13 مباراة، فاز الإسماعيلي 4 تعادل 3 خسر 6، له 17 هدفًا عليه 19 هدفًا، كلين شيت مباراتين

– الدورى العام ..

لعبا 12 مباراة، فاز الإسماعيلي 4 تعادل 3 خسر 5 له 17 هدفًا عليه 18 أهداف كلين شيت مباراتين

ملعب الإسماعيلي .. فاز الإسماعيلي 2 تعادل 2 خسر 2 له 10 أهداف عليه 10 أهداف كلين شيت مباراة واحدة

ملعب بيراميدز .. فاز الإسماعيلي 2 تعادل 1 خسر 3 له 7 أهداف عليه 8 أهداف كلين شيت مباراة واحدة

أهداف الإسماعيلى عن طريق 11 لاعبًا .. إيمانويل بناهينى 3 أهداف، حسنى عبد ربه ودييجو كالديرون ومحمود متولى وشكري نجيب هدفين لكلا منهم، جون آنطوى وعمرو السولية ولسعد الجزيرى ومحمد مخلوف ومحمد عادل وفخر الدين بن يوسف هدفًا لكلا منهم

– كأس مصر ..

لعبا مباراة، خسر الإسماعيلي 1 له صفر هدفًا عليه هدفًا

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 3 نقاط من 6 مباريات، جمعها من 3 تعادلات و3 هزائم ولم يتذوق الفريق أي انتصار حتى الآن، وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلوا 6 أهداف.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الخامس في جدول الدورى برصيد 11 نقطة جمعها في 6 مباريات، حيث حقق الفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلوا هدفين.