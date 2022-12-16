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إنتهاء الأزمة المالية للزمالك .. مرتضى منصور: صرفنا راتب فيريرا وجهازه المعاون

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الشارقة - اميمة ياسر -  

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأزمة المالية التي عانى منها القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، ستنتهي مطلع الأسبوع القادم.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة ناديه: «اقتربنا من التوصل لاتفاق مع الشركة الراعية، ومن يوم الأحد أو الإثنين ستنتهي أزمات الزمالك المالية».

وأضاف منصور: «صرفنا راتب فيريرا وجهازه المعاون أمس الخميس، كما أن اللاعبين سيحصلون على رواتبهم في الساعات القادمة».

وأوضح رئيس الزمالك: «هناك اجتماعات خلال الساعات القادمة لحسم ملف الرعاية، وزودنا قيمة عقد الرعاية، بما يليق بقيمة الزمالك».

وأتم: «أطالب المسئولين بزيادة أعداد الجماهير في مباريات البطولة الإفريقية لـ 30 ألف مشجع، والتذكرة ستكون موحدة بقيمة 20 جنيها».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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