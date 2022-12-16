شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وفيوتشر الليلة فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، اليوم، الجمعة، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع فيوتشر باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصري الممتاز في 18 أكتوبر 2022، والذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب في آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

موعد مباراة الأهلى وفيوتشر في الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة فيوتشر فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.





القناة الناقلة لمباراة الاهلى وفيوتشر

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفيوتشر فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الأهلى فى ديسمبر

ويخوض فريق الأهلي 3 مباريات خلال شهر ديسمبر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري

وجاءت مباريات الأهلي خلال شهر ديسمبر كالتالى:

الجمعة 16 ديسمبر - الأهلي × فيوتشر بالجولة السابعة بالدوري،الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الثلاثاء 20 ديسمبر - فاركو × الأهلي بالجولة الثامنة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد الإسكندرية

الأحد 25 ديسمبر - الأهلي × سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الأهلى يتأهل لنصف نهائى كأس مصر

تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.