شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبرج يصل القاهرة الأحد المقبل لاستئناف عمله فى لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إلى القاهرة الأحد المقبل بعد الاجازة التى حصل عليها لتحليل الأداء التحكيمي لمباريات كأس العالم قطر 2022، عبر شاشة إحدى القنوات الرياضية الأوروبية.

ويستأنف مارك كلاتنبرج عمله داخل لجنة الحكام فور العودة، للوقوف على آخر مستجدات جميع الملفات الخاصة بالحكام.

من ناحية أخرى، قال محمود أبو الرجال، الممثل المصري الوحيد للتحكيم في المونديال القطري، إنه شارك في 4 مباريات، موضحاً أن الأولى كانت هولندا وقطر كحكم مساعد (راية)، و3 مباريات كحكم فيديو مساعد هي تونس ضد الدنمارك والبرازيل ضد سويسرا واليابان ضد ألمانيا.

وأكد أبو الرجال خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى مدحت شلبي، أن مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام تواصل معه قبل مباراة هولندا قطر وقدم له الدعم والتشجيع، فضلاً عن تواصل بعض الحكام المصريين معه وعلى رأسهم عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق.

وأوضح أبو الرجال أن قطر قدمت بطولة مشرفة من ناحية تنظيم كأس العالم على أكمل وجه، مشيداً بأداء المنتخب المغربي في المونديال، مؤكداً أنه شرف العرب ورفع رأسهم.

فى سياق مختلف، اختار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الحكم البولندى سيمون مارتشينياك، لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، بين منتخبا الأرجنتين وفرنسا، المقرر لها فى الخامسة من مساء الأحد المقبل، على ملعب "لوسيل".