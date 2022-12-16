شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى على رأس 8 لاعبين يسجلون غياباً عن الزمالك أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك ، بقيادة مديره الفني البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، مواجهة قوية أمام البنك الأهلى فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الندية بينهما في ظل القيادة الفنية الجديدة للبنك مع حلمى طولان.

ويغيب عن الزمالك أمام البنك الأهلى 8 لاعبين هم: محمد عبدالشافي ومحمود حمدي الونش وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي بسبب الإصابة، فيما يعانى عبدالله جمعة من نزلة برد، بينما يغيب حسام أشرف وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية.

الزمالك، حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري، خاض 6 مباريات في النسخة الحالية جمع خلالها 14 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف

فيما يحتل البنك الاهلى المركز الثانى عشر برصيد 6 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق فوز وحيد وتعادل ثلاثة مرات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.