شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يتصدر هدافى الدوري المصرى قبل مباريات اليوم فى الأسبوع السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023،اليوم الجمعة، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

مواعيد مباريات الجولة السابعة للدورى المصرى

الجمعة 16 ديسمبر

الاسماعيلى & بيراميدز..2.45 ظهراً

حرس الحدود & المصرى..2.45 ظهراً

البنك الاهلى & الزمالك..5 مساءً

الاهلى & فيوتشر..7 مساءً

ترتيب هدافى الدوري المصرى ترتيب هدافى الدوري المصرى أحمد الشيخ ( المحلة) المركز الأول 6 أهداف رفيق كابو (إنبى) المركز الثانى 3 أهداف خالد قمر ( الطلائع) المركز الثالث 3 أهداف كريم فؤاد (الأهلى) المركز الرابع هدفين أحمد سيد زيزو (الزمالك) المركز الخامس هدفين مصطفى فتحى ( بيراميدز) المركز السادس هدفين

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.