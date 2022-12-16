موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم فى الدورى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الجمعة، منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك والبنك الأهلى فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.



الزمالك، حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري، خاض 6 مباريات فى النسخة الحالية جمع خلالها 14 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي فى الترتيب الثالث، وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى في الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.