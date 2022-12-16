الدوري المصري اليوم .. الإسماعيلي يواجه بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره نادي بيراميدز اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022.

موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

في تمام الساعة 14:45 بتوقيت القاهرة و15:45 بتوقيت مكة المكرمة و12:45 بتوقيت جرينتش.

ومن المنتظر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم داخل جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط.

قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - هشام محمد - عبد الله مجدي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس