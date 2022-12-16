الأرجنتين على صفيح ساخن قبل نهائي كأس العالم .. كلارين: ميسي اشتكى من العضلة الخلفية خلال مواجهة كرواتيا

الشارقة - اميمة ياسر - عاد المنتخب الأرجنتيني ، إلى التدريبات الخاصة بالإستعداد لنهائي كأس العالم 2022 يوم الأحد أمام فرنسا، لكن غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أثار بعض القلق بشأن معاناته من إصابة.

وقالت صحيفة "كلارين" الشهيرة في الأرجنتين إن ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، لم يشارك في تدريبات فريقه، الخميس، لكنها أبرزت أنه كان "كان حاضرا داخل صالة الألعاب الرياضية رفقة اللاعبين الذين كانوا ضمن التشكيلة الرئيسية أمام كرواتيا في نصف النهائي".

وكانت تقارير صحفية قد أفادت، في وقت سابق، باحتمالية معاناة "ليو" من إصابة في العضلة الخلفية، التي اشتكى منها وأمسك بها خلال مواجهة كرواتيا، يوم الثلاثاء الماضي.

وأكدت "كلارين" أن النجم الأرجنتيني في "حالة صحية جيدة"، مشيرة إلى أنه لا يعاني من أي إصابة.

وبلغ منتخب الأرجنتين نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد رحلة شاقة بدأت بمفاجأة مدوية عندما سقط ميسي ورفاقه أمام السعودية، لكن آخر ظهور للتانغو كان رائعا بالفوز على كرواتيا (3-0) في نصف النهائي.