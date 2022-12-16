شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراتى الاتحاد والقناة فى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة على تعديل موعد مباريات الاتحاد السكندرى والقناة فى انطلاق دورة سوبر كرة السلة، لتقام المباراتين على صالة زعيم الثغر.

وتخوض فرق الدورى مباريات الدور التمهيدى يومى 16 و 19 ديسمبر الجارى best of 3، لكن سلة الاتحاد اتفق مع القناة على خوض المباريات يومى 16 و17 أى بتقديم مباراة العودة التى كان مقررا إقامتها الاثنين المقبل، لتقام غدا السبت حتى يتمكن الاتحاد من خوض المباراتين على ملعبه بالإسكندرية.

وتنطلق اليوم مباريات بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، على أن تقام على مدار يومى الجمعة والاثنين.

ومن المقرر أن يلتقى كل من ..

الأهلى والزهور

الاتحاد والقناة

الجزيرة و الأولمبى

الزمالك و الطيران

سبورتنج ومصر للتأمين

الاتصالات و أصحاب الجياد

طلائع الجيش وهليوبوليس