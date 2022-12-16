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تعديل موعد مباراتى الاتحاد والقناة فى دورى سوبر السلة

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القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة على تعديل موعد مباريات الاتحاد السكندرى والقناة فى انطلاق دورة سوبر كرة السلة، لتقام المباراتين على صالة زعيم الثغر.

 

وتخوض فرق الدورى مباريات الدور التمهيدى يومى 16 و 19 ديسمبر الجارى best of 3، لكن سلة الاتحاد اتفق مع القناة على خوض المباريات يومى 16 و17 أى بتقديم مباراة العودة التى كان مقررا إقامتها الاثنين المقبل، لتقام غدا السبت حتى يتمكن الاتحاد من خوض المباراتين على ملعبه بالإسكندرية.

 

وتنطلق اليوم مباريات بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، على أن تقام على مدار يومى الجمعة والاثنين.

 

 

ومن المقرر أن يلتقى كل من ..

الأهلى والزهور

الاتحاد والقناة 

الجزيرة و الأولمبى 

الزمالك و الطيران 

سبورتنج ومصر للتأمين 

الاتصالات و أصحاب الجياد

طلائع الجيش وهليوبوليس

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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