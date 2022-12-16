شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى صدارة ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة السابعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الجمعة، منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

مواعيد مباريات الجولة السابعة للدورى المصرى

الجمعة 16 ديسمبر

الإسماعيلى & بيراميدز..2.45 ظهراً

حرس الحدود & المصرى..2.45 ظهراً

البنك الأهلى & الزمالك..5 مساءً

الأهلى & فيوتشر..7 مساءً

ترتيب الدوري المصرى

الأهلى المركز الأول 18 نقطة

غزل المحلة المركز الثانى 16نقطة

الزمالك المركز الثالث 14 نقطة

فيوتشر المركز الرابع 14 نقطة

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.