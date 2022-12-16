شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حسام حسن فى مهمة جديدة على شط المدينة الباسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى حسام حسن المدير الفنى الجديد لفريق النادى المصرى إلى التألق فى مهمته الجديدة مع الفريق الذى سبق و قاد تدريبه على فترات متباعدة من قبل.

وحسام حسن و جهازه يمتلك كيمياء قوية مع الفريق البورسعيدى و يستطيع من خلالها ان يعيد الفريق فى مكانته هذا الموسم.

وأتم مجلس إدارة النادى النادى المصرى برئاسة كامل أبو على، إجراءات التعاقد مع الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول للكرة بالنادى والذى يقوده حسام حسن.

وتولى حسام حسن تدريب النادى المصرى فى 4 ولايات من قبل بواقع 182 مباراة، فاز فى 83 و تعادل فى 59 و خسر 40 لقاء.

لم يحقق حسن أى بطولة مع الفريق البورسعيدى و لكن سبق له المشاركة فى بطولة كأس الكونفدرالية والوصول إلى نصف نهائى البطولة كما وصل لنهائى كأس مصر وتلقى الخسارة أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ويرصد الخليج 365 لقطات لحسام حسن كالتالى..



العميد حسام حسن



العميد



حسام حسن منتخب مصر



حسام حسن



حسام حن مدرب المصرى