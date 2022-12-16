شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة عبد العزيز السيد قبل مواجهة بيراميدز اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الإسماعيلى بقيادة أيمن الجمل في الثالثة إلا ربع مساء اليوم الجمعة، فريق بيراميدز على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الإسماعيلى المباراة بعد التعادل السلبى مع فيوتشر بدون أهداف في الجولة الماضية، فيما سقط فريق بيراميدز أمام الزمالك بهدف في نفس الجولة.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الإسماعيلي وبيراميدز حيث سيدير اللقاء عبد العزيز السيد حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه مساعد أول وخالد حسين مساعد ثان وأسامه إسماعيل حكمًا رابعًا، وللفيديو محمود عاشور وشهاب راشد.

ويعتبر هذا اللقاء هو الـ 6 الذى يديره ” عبد العزيز السيد “ للإسماعيلي طوال تاريخه، وذلك على النحو التالي ..

لعب 5 مباريات فاز 3 تعادل 1 خسر 1 له 6 أهداف عليه 3 أهداف كلين شيت 3 مباريات

– الدورى العام ..

* يوم 23 مايو 2015 فاز الإسماعيلى على ألعاب دمنهور 2 / صفر بدمنهور ( إيمانويل بناهينى 2 )

* يوم 31 أكتوبر 2016 خسر الإسماعيلى من سموحه 1 / 2 بالإسكندرية ( شكرى نجيب )

* يوم 24 مايو 2021 فاز الإسماعيلى على مصر المقاصة 2 / 1 بالإسماعيلية ( بنسيون شيلونجو 2 )

* يوم 11 أغسطس 2022 فاز على الاتحاد 1 / صفر بالإسماعيلية ( عبد الرحمن مجدي )

– كأس مصر ..

* يوم 23 أكتوبر 2013 تعادل الإسماعيلى مع القناه فى ثمن النهائى صفر / صفر قبل أن يصعد الدراويش بضربات الترجيح 4 / 3

– الإنذارات لـ 8 لاعبين ..

* 3 إنذارات لـ عماد حمدى

* إنذار لكلا من عمرو السولية وصالح موسى وشكرى نجيب وعبد الحميد شبانة وعبد الرحمن حسان وحسنى عبد ربه ومحمد عادل

– الطرد لـ لاعبًا ..

* بعد إنذارين لـ عماد حمدى

– ضربة جزاء للإسماعيلي ..

* فى مباراة ألعاب دمنهور 2015

– ضربة جزاء على الإسماعيلي ..

* فى مباراة سموحه 2016